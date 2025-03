Sololaroma.it - 32 anni fa l’esordio di Totti, l’omaggio della Roma: “La nostra storia”

Leggi su Sololaroma.it

Il 28 marzo non è una data come le altre per i tifosi. 32fa, allo Stadio Rigamonti, Francescoesordiva con la maglia giallorossa. Erano gli ultimi minuti di un match che la squadra allenata da Vujadin Boskov conduceva per 2-0 sul Brescia grazie alle reti di Claudio Caniggia e Sinisa Mihajlovic. “Quando l’allenatore mi ha chiesto di scaldarmi pensavo ce l’avesse con Roberto Muzzi”, ama ricordare l’ex capitano parlando del momento del suo debutto. Quella fu solamente la prima di 786 presenze, tutte con la stessa maglia, condite da 307 reti in 24giocati sempre ai massimi livelli. Quel pomeriggio al Rigamonti prese il posto di Ruggiero Rizzitelli all’87’, mentre il primo gol arrivò il 4 settembre del 1994, quando allo stadio Olimpico si giocava la prima di campionato tra laallenata da Carlo Mazzone e il Foggia di Zdenek Zeman.