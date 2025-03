16 milioni di euro per acquedotto e impianto di potabilizzazione | i lavori di riqualificazione

Arezzonotizie.it - 1,6 milioni di euro per acquedotto e impianto di potabilizzazione: i lavori di riqualificazione

Leggi su Arezzonotizie.it

Proseguono a Monte San Savino iper il potenziamento dell’approvvigionamento idrico, un progetto da circa 1,6di, cofinanziato al 75% con i fondi del Pnrr. Sono stati sostituiti la rete idrica e gli allacciamenti in via della Stazione per 900 metri di tubazioni ed è stato.