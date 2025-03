Serieanews.com - 140 milioni per Barella: Inter spiazzata, lui ha già deciso

140offerti per Nicolò, l’offerta che ha spiazzato l’: il centrocampista ha giàcosa farà nella prossima stagione 140per, lui ha già(LaPresse) – SerieANews.comLa stagione è ancora lunga, anzi lunghissima per Nicolò. Non ci sono solamente 9 turni di campionato ancora da giocare, ma anche un quarto di finale di Champions League contro il Bayern Monaco e una semifinale di Coppa Italia con il Milan. Doppia sfida sia con i tedeschi, che con i cugini rossoneri. Un derby che varrà tantissimo, specie dopo che in Supercoppa il trofeo è andato a Conceiçao e non ad Inzaghi.ha altri pensieri per la testa, almeno per ora, e il mercato è proprio lontano da questi. A fine campionato ci sarà il Mondiale per Club e poi una qualificazione per il Mondiale del 2026 da conquistare con la nazionale italiana.