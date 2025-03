Anteprima24.it - 10eLotto: colpo da 50mila euro in un piccolo Comune irpino

Tempo di lettura: < 1 minutonel segno della Campania nell’ultimo concorso di giovedì 27 marzo. Come riporta Agipronews, la vincita più alta è stata infatti centrata a Teora, in provincia di Avellino:grazie a un “7” Oro, realizzato in un punto vendita di Via Nazionale. L’ultimo concorso delha distribuito premi per 22,5 milioni diin tutta Italia, per un totale di 990,5 milioni dida inizio anno.L'articolodain unproviene da Anteprima24.it.