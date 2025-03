It.newsner.com - 100 morti al loro matrimonio: coppia fa confessione straziante

Per molte coppie il giorno delè il momento più felice dellavita. Ma per Haneen e Revan, ilgiorno speciale si è trasformato in un incubo inimmaginabile che li perseguiterà per sempre.La sera del, a cui hanno partecipato circa 900 invitati, si è verificata una tragedia durante i festeggiamenti in una sala banchetti di Qaraqosh, una città cristiana nella provincia di Ninive, nell’Iraq settentrionale.L’incendio è sto inaspettatamente mentre laballava insieme, circondata da amici e familiari. Quello che avrebbe dovuto essere un momento di gioia si è rapidamente trasformato in caos e strazio.Le fiamme sono divampate tra le 22:00 e le 22:45 e si sono propagate rapidamente attraverso il soffitto della sala. “Abbiamo sentito il calore.