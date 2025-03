10 cammini meravigliosi per viaggiare a piedi per l' Italia

Leggi su Gqitalia.it

? Insono tantissimi: più di 6500 i chilometri quelli naturalistici, religiosi, culturali e spirituali, spesso poco conosciuti, che aspettano di essere percorsi da appassionati di trekking, ma anche da coloro che vogliono esplorare il territorio in maniera lenta e totalizzante, alla scoperta delle enormi potenzialità turistiche e paesaggistiche della nostra bell'. Una penisola ricca diin ogni regione, in ogni sua zona. Ognuno con la sua peculiarità. Da quelli che necessitano di molti giorni per essere percorsi nella sua totalità, a quelli di poche, ma intense tappe. In ogni caso l’esperienza che se ne ricava è sempre forte, dal punto di vista umano (fa bene al nostro cervello) e naturalistico .: un affare che fa bene a tuttiSecondo l’ultima rilevazione annuale di Terre di mezzo Editore, nel 2023, per la prima volta, le credenziali – i passaporti dei pellegrini rilasciati ai camminatori – hanno superato quota 100 mila, con un incremento del 25% rispetto al 2022.