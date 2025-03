Lanazione.it - Zubin Mehta torna a Firenze con l'Orchestra del Maggio Fiorentino

C’è grande attesa per il ritorno adel maestro, di nuovo alla guida dell’delper i suoi consueti e numerosi impegni primaverili. Al direttore emerito a vita del Teatro spetta il compito di guidare la compagine nel concerto di chiusura della prima parte del cartellone 2025. Domani (ore 20) nella Sala Grande la serata si apre con il Concerto per clarinetto eK. 622 di Mozart, uno degli ultimi capolavori prima della morte prematura, composto nell’autunno del 1791 e dedicato all’amico clarinettista Anton Stadler. Un’dalle sonorità cameristiche lascia ampio spazio agli interventi del solista mettendone in risalto la versatilità e l’espressività nei vari registri e sfruttandone tutte le risorse timbriche, dalle impennate melodiche dei movimenti estremi al sublime lirismo dell’Adagio centrale.