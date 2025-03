Velvetgossip.it - Zeudi Di Palma rivela al Grande Fratello: “Come modella guadagno 500 euro mensili”

La giovaneDi, 23 anni, ha recentemente condiviso con la sua amica Chiara Cainelli i dettagli dei suoi guadagnindo la dura realtà della sua professione. La concorrente, che ha guadagnato notorietàex Miss Italia, è attualmente una delle finaliste dell’edizione 2025 del, condotto da Alfonso Signorini. All’interno della casa,ha aperto il suo cuore, discutendo le difficoltà economiche che affronta.La realtà economica di unaDurante una conversazione con Chiara,ha descritto il suo stipendio mensile, che si attesta in media attorno ai 500. Questo importo, definito da lei stessa“bassissimo”, è rappresentativo di una situazione comune per molti nel settore della moda, dove le promesse di guadagni futuri spesso non si avverano.