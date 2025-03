Zendaya e Matt Damon fotografati sul set di The Odyssey

Leggi su Cinefilos.it

sul set di Thesono statisul set di The, mentre le riprese del film sono in corso a Favignana. Mentreinterpreterà il protagonista del film,sarà con ogni probabilità la Dea della Saggezza, Atena in persona, che nel poema epico di Omero, è una grande sostenitrice dell’eroe protagonista.Staremo a vedere in che modo il regista britannico adatterà e racconterà la componente mitologica e magica del poema, aspetto che sembra allontanarsi dalle sue corde e che rappresenta da sempre una delle principali difficoltà di comprensione e adattamento del testo in età contemporanea, soprattutto da parte di culture non mediterranee.Ecco di seguito gli scatti: View this post on InstagramA post shared by Christopher Nolan Archive (@nolanarchive) View this post on InstagramA post shared by Christopher Nolan Archive (@nolanarchive)Quello che sappiamo su TheL’antico poema epico di Omero racconta la storia di Odisseo, re di Itaca, e del suo pericoloso viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia, esplorando temi di eroismo, lealtà, astuzia e la lotta contro la volontà divina.