Quotidiano.net - Zelensky: La Russia prepara nuovi attacchi in Sumy, Kharkiv e Zaporizhia

I dati dell'intelligence ucraina indicano che lasi stando anelle regioni di. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr, durante l'incontro dei leader europei a Parigi, come riporta Ukrainska Pravda. "Secondo la nostra intelligence, lasi stando per nuove offensive nelle regioni di. Stanno trascinando i negoziati e cercando di trascinare gli Stati Uniti in infinite discussioni senza senso su false 'condizioni' per guadagnare tempo e poi cercare di impadronirsi di ancora più territorio".ha affermato che Putin "non vuole" la pace e "vuole dividere l'Europa e l'America".ha affermato che il ruolo degli Stati Uniti è "senza dubbio molto importante". "È importante che tutti capiscano: oggi lanon vuole una vera pace e sta prolungando la guerra.