Internews24.com - Zalewski festeggia il ritorno in gruppo con l’Inter: «Back to work» – FOTO

Leggi su Internews24.com

di Redazioneilincon: «to». Ladall’allenamento odierno ad Appiano GentileArrivano buone notizie dall’allenamento odierno del, con Nicolache ha fatto rientro parziale in. Come lui anche Stefan de Vrij: entrambi, stando a quanto riferito da Sky Sport viaggiano verso la convocazione per la gara di domenica contro l’Udinese in campionato. Il laterale polacco, arrivato a gennaio dalla Roma, era fermo ormai da poco più di un mese, precisamente dallo scorso 24 febbraio. Oggi è tornato a riassaporare il campo d’allenamento di Appiano Gentile assieme ai propri compagni e ci ha tenuto a “re” il momento attraverso i suoi profili social personali. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola(@nicozale)IL MESSAGGIO – «to?????@inter».