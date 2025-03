Sport.quotidiano.net - Yuasa Battery, l’appetito viene mangiando

Ha ricominciato a sudare laGrottazzolina al PalaSavelli con l’obiettivo di preparare al meglio la sfida del Playoff Challenge che mettono in palio il quinto posto e che avranno inizio il 6 aprile. A fare il punto della situazione ci pensa coach Massimiliano Ortenzi. "Dobbiamo ritrovarci ancora tutti perché abbiamo dato qualche giorno libero. Ci siamo persi qualcuno per strada: a Michele Fedrizzi facciamo un grande in bocca al lupo per questa sua esperienza. Noi ricominciamo adesso gradualmente e torniamo a lavorare con l’umore a buon livello dopo questa esperienza a Dubai che ha contribuito a far stare insieme un gruppo che ha fatto e continua a fare buone cose. Dovremmo trasferire questo clima anche in questi play-off che sono particolari: chi avrà più motivazioni farà meglio, a prescindere a chi scenderà in campo.