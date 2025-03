Formiche.net - Xi ora fa l’amico. Tutti i manager alla corte del Dragone

Le prove generali erano andate in scena oltre un mese fa, a febbraio. Quando Xi Jinping aveva chiamato a raccolta un manipolo di imprenditori privati cinesi, per lanciare il seguente messaggio: la Cina è un buon posto dove investire, fare soldi e crescere. E lo Stato è pronto a fare la sua parte, magari anche un passo indietro. Ci sarebbe da crederci. Ilè a corto di investimenti esteri e sconta, da anni, la fuga dei capitali, poco convinti delle politiche per la crescita messe a terra dal governo.E così, lo scorso mese, l’industria tecnologica cinese, incluso un ritrovato Jack Ma dopo anni di esilio forzato, è stata chiamata a raccolta da Xi. Il quale ha rassicurato l’imprenditoria privata garantendo che le politiche di sviluppo varate dal governo saranno portate avanti anche se nel perimetro dei principi fondamentali del sistema socialista.