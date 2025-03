Zonawrestling.net - WWE: Svelato il nuovo ring announcer di SmackDown

sta per avere una nuova voce e arriva con un tocco di Las Vegas. Il 27 marzo, Mark Shunock ha annunciato un grande aggiornamento sui social media, rivelando di essere ufficialmente ildi WWE. Ma non aspettatevi di sentire “Shunock” annunciato al microfono, d’ora in poi userà il nome Mark Nash.“, facciamolo!!!” ha scritto Shunock su Twitter, confermando che il suo debutto avverrà nell’episodio del 28 marzo dello show blu. La serata segnerà uncapitolo per lo show, dopo l’uscita della storicaLilian Garcia, che ha annunciato la fine della sua esperienza dietro il microfono. “Stepping into a newwith @WWE. Thrilled to join Friday Night. Mark “Nash” will see you tomorrow night at @O2?Stepping into a newwith @WWE.