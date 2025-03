Zonawrestling.net - WWE: Stevie Turner sarà la General Manager di WWE EVOLVE

Nella puntata di WWEdi Mercoledì 26 Marzo abbiamo avuto l’annuncio del primo o meglio della prima,dello show, si tratta didurante il segmento, ha ringraziato ladi NXT Ava per la fiducia che le è stata riposta, poi ha preso in giro Robert Stone, seduto al tavolo di commento, per il fatto che per questo ruolo sia stata scelta lei e non lui.is the new WWE! #WWEpic.twitter.com/YLgKXh4Ruu— ?????? (@WrestlingCovers) March 26, 2025ha cominciato nel 2016 con il professional wrestling. Dopo i primi anni nella scena indipendente ha firmato per la WWE nel 2021, venendo aggiunta al roster di NXT UK. Dal 2023 si è spostata ad NXT e negli ultimi mesi è apparsa spesso come assistente dellaAva.