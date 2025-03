Zonawrestling.net - WWE: Ritorno in vista per Miro/Rusev

Saraya è la più recente, ma, dopo un lungo tira e molla, diversi nomi illustri della AEW hanno detto addio alla compagnia nelle scorse settimane. A partire da Ricky Starks, che ha già debuttato in NXT con il nuovo nome di Ricky Saints, e Rey Fenix, il cui approdo a SmackDown sembra ormai imminente. Insieme a loro potrebbe tornare in WWE anche Aleister Black, che potrebbe essere l’uomo dietro ai teaser misteriosi apparsi in tv nelle scorse settimane. Ma i ritorni potrebbero non finire qui.Firma pretra estate e autunno?Secondo quanto ha riportato WrestleVotes nel podcast Backstage Pass, infatti, anchesarebbe in procinto di tornare a Stamford, anche se non in tempi così brevi. Le previsioni, al momento, parlano di quest’estato o al più tardi dell’autunno, ma comunque entro la fine dell’anno, visto il grande interesse della WWE nei confronti dell’atleta bulgaro.