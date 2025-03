Zonawrestling.net - WWE: Malcontento dietro le quinte per la scarsa qualità di SmackDown

In questa Road to WrestleMania, diventa ogni settimana più chiaro che c’è uno show di Serie A e uno di Serie B: la differenza tra RAW e, soprattutto in alcuni segmenti, è davvero evidente, con lo show del venerdì che fatica a ingranare e risulta spesso fin troppo ripetitivo. Dal regno di Chelsea Green, che nell’ultimo mese e mezzo ha difeso il titolo ben 3 volte sempre contro Michin, a Drew McIntyre, la cui faida con Damian Priest sembra ogni settimana sempre uguale, passando per segmenti che non rendono quanto ci si aspettava, come il confronto sul ring a Bologna tra CM Punk, Roman Reigns e Seth Rollins. Molti fan attribuiscono il declino dello show blu alla recente promozione di Road Dogg come capo del team creativo del venerdì sera, ma ciò che è certo è che lasta calando, e si vede.