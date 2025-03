Zonawrestling.net - WWE: Chad Gable e Dragon Lee ricevono importanti attestati di stima dal backstage dopo l’incontro di Raw

La puntata di questa settimana di WWE Raw ha proseguito la Road to WrestleMania 41 con una serie di eventi interessanti sul ring, tra cui un incontro che ha attirato l’attenzione di molti all’interno della WWE.In uno degli incontri più interessanti della serata,è salito sul ring ancora una volta nei panni di El Grande Americano, continuando il suo viaggio scanzonato, ma tecnicamente valido, nel mondo della Lucha Libre.ha affrontatoLee in un incontro che ha portato in primo piano sia l’atletismo che l’intrattenimento.Durante, la maschera diLee è stata rimossa, un momento drammatico che ha aumentato l’intensità del match.ha approfittato della situazione, mettendo a segno la sua Ankle lock per ottenere la vittoria.La performance non è passata inosservata.