Sport.quotidiano.net - WTA 1000 di Miami, Sabalenka batte Paolini e vola in finale

Leggi su Sport.quotidiano.net

(Stati Uniti), 27 marzo 2025 - La prima semidel WTAdimette di fronte per la sesta volta assoluta Arynae Jasmine. L'azzurra arriva a questo step del torneo della Florida, la prima italiana a riuscirci, dopo aver superato Ons Jabeur (per ritiro), Naomi Osaka e Madga Linette, mentre la bielorussa finora ha avuto ragione di Elena-Gabriela Ruse (per ritiro), Danielle Collins e Qinwen Zheng. All'Hard Rock Stadium la spunta con un doppio 6-2 ottenuto dopo 1 ora e 13' di gioco la numero 1 del ranking WTA, che ora inaffronterà la vincente tra Jessica Pegula e la sorprendente Alexandra Eala. Primo set Parteal servizio e lo fa con una bella smorzata alla qualereplica con un gran rovescio. L'equilibrio, complici due errori della bielorussa in smash e in rovescio, porta subito ai vantaggi:annulla la prima palla break del match e riesce poi a salvare il game anche grazie a un rovescio lungo dell'azzurra.