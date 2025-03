Thesocialpost.it - WhatsApp si aggiorna: arriva Meta AI, il nuovo chatbot integrato nell’app

In queste settimane, gli utenti italiani dihanno notato un’innovazione interessante: un piccolo cerchio colorato, con sfumature che vanno dal blu al verde e al viola, appare nell’angolo in basso a destra dello schermo. Questo simbolo rappresentaAI, ildirettamentelicazione. Toccare il cerchio dà accesso a una conversazione con l’intelligenza artificiale, proprio come se si trattasse di un qualsiasi altro contatto nella propria lista.La nuova funzione, annunciata danel suo blog lo scorso 25 settembre 2024, è già disponibile per gli utenti italiani e si presenta come un’innovazione gratuita e funzionante, come testimoniato dalle prime esperimentazioni online.AI consente di fare domande su qualsiasi argomento, rispondendo in modo simile a quanto già visto con altre intelligenze artificiali.