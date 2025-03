West Ham accusato da FA dopo un presunto canto di fan omofobici

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-27 22:55:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:IlHam è statodalla Football Association per presunti cantida parte dei loro sostenitori durante il dispositivo del mese scorso contro il Chelsea.I martelli sono stati battuti 2-1 dal Blues allo Stamford Bridge all’inizio di febbraio, durante il quale la FA ha affermato che il club “non ha assicurato che i suoi spettatori non si sono comportati in un modo improprio, offensivo, abusivo, indecente o offensivo con riferimento all’orientamento sessuale”.La FA ha detto che il club è statoa seguito della presunta cattiva condotta dei fan. Giornila partita,Ham ha rilasciato una dichiarazione in cui si afferma che il club “condanna fortemente i canti discriminatori erivolti ai sostenitori dell’opposizione.