Abruzzo24ore.tv - Weekend di maltempo in arrivo: piogge, vento forte e temporali colpiranno gran parte d'Italia

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Roma - Previsioni meteo per il fine settimana: tra venerdì e sabato,diffuso su tuttacone venti forti, in particolare al Sud e sul versante adriatico. Giovedì 27 marzo: ilpersisterà soprattutto sul versante adriatico e al Sud, mentre al Nord il tempo si manterrà in generale più stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento sull'Emilia Romagna e in Liguria. Le temperature saranno in lieve aumento, con massime tra i 17 e i 21°C. Al Centro, lecontinueranno a colpire soprattutto l'Appennino e il versante adriatico, con acquazzoni anche intensi, mentre il resto delle regioni vedrà un tempo più variabile. Al Sud, le condizioni instabili persisteranno consoprattutto su basso Adriatico e tirrenico. Le temperature rimarranno stabili, con massime tra 14 e 19°C.