Waiting for the Man | Napoli celebra Lou Reed con la settima edizione dedicata a New York

Sabato 29 marzo, dalle ore 20 alle 24, la Fondazione Made in Cloister disi prepara are ancora una volta l’iconico Loucon ladi “for the Man”, l’annuale appuntamento di musica, arte e poesia dedicato all’artista che ha profondamente sostenuto e ispirato il progetto sin dalla sua nascita.Quest’anno, i riflettori saranno puntati su “New”, considerato l’album più politico e visionario di Lou. Attraverso le reinterpretazioni di artisti del calibro di Cristina Donadio e Lino Vairetti, la serata intende far rivivere lo spirito ribelle e autentico della città che ha plasmato un’epoca e che ha rappresentato una fonte inesauribile di ispirazione per il cantautore newese.“for the Man” non è solo un concerto-tributo, ma un vero e proprio evento multidisciplinare che coinvolge diverse forme artistiche per rendere omaggio alla complessità e alla genialità di Lou