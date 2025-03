Agi.it - Voto di scambio tra Campania e Abruzzo, 10 persone arrestate

Leggi su Agi.it

AGI - Blitz della sezione operativa della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) di Salerno ine in. Questa mattina, a Torchiara, Capaccio Paestum, Terni, Baronissi e Sulmona, il personale della DIA ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari a carico di 10 indagati, i quali, a vario titolo, sono ritenuti responsabili dei delitti dipolitico-elettorale politico mafioso; tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso; estorsione aggravata dal metodo mafioso; detenzione, porto e cessione di armi da guerra e comuni da sparo e favoreggiamento personale. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Tribunale di Salerno su richiesta della Procura-Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno. Ex sindaco Alfieri coinvolto nell'inchiesta C'è anche l'ex sindaco di Capaccio Paestum ed ex presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, tra i destinatari delle 10 misure cautelari eseguite, questa mattina, dalla sezione operativa della DIA di Salerno.