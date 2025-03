Anteprima24.it - Voto di scambio politico mafioso, nuova bufera su Alfieri

Tempo di lettura: 2 minutiAncora unagiudiziaria si abbatte su Francesco, l’ex presidente della Provincia di Salerno ed ex sindaco di Capaccio, (eletto col Pd e sospeso dal partito dopo l’arresto dell’ottobre scorso), coinvolto in unainchiesta, stavolta della Direzione investigativa antimafia di Salerno, che questa mattina tra la provincia di Salerno (Torchiara, Baronissi) e Sulmona (L’Aquila), ha eseguito dieci arresti, in carcere e ai domiciliari, nei confronti di altrettanti indagati. Sono ritenuti responsabili, a vario titolo di:elettorale; tentato omicidio aggravato dal metodo; estorsione aggravata dal metodo; detenzione, porto e cessione di armi da guerra e comuni da sparo e favoreggiamento personale. In relazione alloelettorale, le indagini, durate circa due anni (dal 2022 al 2024), hanno riguardato la ricostruzione dei rapporti tra il sindaco dimissionario di Capaccio Paestum, Francesco, e il pregiudicato capaccese Roberto Squecco, condannato in via definitiva per associazione per delinquere di tipoin quanto ritenuto esponente dell’ala imprenditoriale del clan Marandino di Capaccio-Paestum.