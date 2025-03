Lettera43.it - Voto di scambio, arrestato l’ex presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri

La Direzione Investigativa Antimafia dihadieci persone nelle province di, Terni e L’Aquila nell’ambito di un’indagine su reati di stampo mafioso. Tra le accuse contestate figurano ildielettorale politico-mafioso, il tentato omicidio con metodo mafioso, estorsione aggravata, detenzione e traffico di armi da guerra e comuni da sparo, oltre a favoreggiamento personale. Il provvedimento ha colpito anche, exdied ex sindaco di Capaccio Paestum. Le indagini hanno ricostruito i rapporti traprimo cittadino e il pregiudicato Roberto Squecco, con il quale avrebbe stretto un patto elettorale politico mafioso in occasione delle elezioni comunali del 2019.era già statoil 3 ottobre scorso in un’inchiesta su appalti truccati, per la quale aveva successivamente ottenuto i domiciliari.