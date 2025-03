Lanotiziagiornale.it - Voto di scambio, arrestato Franco Alfieri: dieci misure cautelari eseguite dalla Dia di Salerno

È di stamattina l’arresto bis di. Ancora lui. Ex sindaco di Capaccio Paestum, già presidente della Provincia di, per anni uomo di fiducia del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Stavolta l’accusa è di quelle che fanno tremare i polsi:elettorale politico-mafioso. Insieme a lui sonogli indagati, destinatari diDirezione investigativa antimafia ditra Campania e Abruzzo. L’ordinanza, firmata dal gip su richiesta della Dda, ricostruisce un sistema articolato e persistente. E restituisce la fotografia di una politica che, per garantirsi la vittoria, si affida ai voti di chi controlla il territorio come fosse un’azienda.Secondo l’accusa,avrebbe stretto un accordo con Roberto Squecco, imprenditore locale già condannato per 416 bis e ritenuto organico al clan Marandino.