Ilgiornale.it - "Vota la figlia della mia amica" ma è una trappola: la nuova truffa su WhatsApp

Leggi su Ilgiornale.it

Con un breve messaggio e il corrispettivo link per una fintazione, tanti utenti hanno subìto unasuvenendo derubati dei dati sensibili e non solo: ecco di cosa si tratta e come difendersi