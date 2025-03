Volvo richiama 73mila auto ibride allarme sulle batterie che prendono fuoco | Non ricaricate Quali modelli vanno riparati

Leggi su Open.online

Laha deciso dire 73 milaper problemi alle. Secondo i media svedesi, il timore della casamobilistica è che iibridi possano andare in fiamme. Il richiamo è scattato dopo una serie di verifichedelle, che potrebbero incendiarsi durante la ricarica coinvolgendo inevitabilmente l’intero veicolo. Ai proprietari, laha inviato l’invito a non ricaricare la propriavettura per evitare il rischio di un corticirciuto.Ida riparareIl richiamo riguarda i: S90 prodotti tra il 2020-2021, di V90 del 2022 e di S60, V60, XC60 e XC90 assemblati tra il 2020 e il 2022. Questi veicoli sono stati prodotti nello stabilimento di Torslanda, vicino a Göteborg, ma lesono fornite dalla coreana LG.