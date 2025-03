Volkswagen Golf GTI in anteprima mondiale alla 24 Ore del Nurburgring 2025

Leggi su .com

(Adnkronos) – Dal 19 al 22 giugno, l’edizione della 24 Ore ADAC delpromette di essere memorabile per i fan del motorsport e, soprattutto, per gli appassionati del marchio. Proprio in occasione di questa storica gara, il marchio tedesco presenterà inun’edizione speciale della iconicaGTI, anticipando le .L'articoloGTI in24 Ore delproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatileApple non produrrà auto elettricheArriva Microlino LiteTesla: una nuova fabbrica in Italia?