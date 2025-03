Volha Marozava e Simonetta Canneti | Proteggeremo le donne ucraine con inclusività e solidarieta

Leggi su Funweek.it

È nato il progetto europeo ‘To-Gather’ per concretizzare le buone pratiche di accoglienza e favorire l’inclusione dei rifugiati ucraini in Italia, tra i quali moltissimee madriSi chiama ‘To-Gather’ ed è un progetto europeo che punta a comporre un ‘ecosistema’ per l’inclusione e l’empowerment dei rifugiati ucraini in Italia. Mettere insieme le diverse forze e competenze, per concorrere alla ricostruzione di una nuova vita e di un futuro migliore nell’ambito di una società inclusiva, che sia lo specchio di un’Europa pronta a riconoscere a tutti le pari opportunità: sono questi e molti altri gli obiettivi principali di questo progetto promosso da Cuore Impresa Sociale, Eulab Consulting s.r.l efor Peace, con il supporto del Municipiodi Roma IX Eur e l’istituto dell’Approccio centrato sulla persona – Iacp.