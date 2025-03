Lanazione.it - Voci bianche. Audizioni aperte alla Santa Cecilia

La Cappella Musicaledella Cattedrale di Lucca celebra quest’anno 95 anni di attività e ha scelto di festeggiare questo traguardo con un’attenzione speciale ai giovani, lanciando pubblicheper la sezione. Ledella Cappella, rifondate per volontà di monsignor Maggini, rappresentano da decenni una componente importante e prestigiosa della storica Associazione corale e un punto di riferimento nella viata culturale lucchese. E’ stato sotto la direzione di Sara Matteucci (dal 1996 al 2023) che l’evoluzione ha toccato l’apice, passando dcollaborazione come Coro didel Teatro del Giglio ai numerosi concerti tenuti in Italia e all’estero (inghilterra, Vienna ecc). Nel coro, attualmente diretto da Niccolò Bartolini, si propone un’attività volta all’insegnamento della corretta emissione vocale insieme all’apprendimento di nozioni di lettura della parte musicale, conducendo il bambino a aumentare la consapevolezza di sè e del proprio ruolo all’interno della realtà plurale del Coro, nel rispetto reciproco.