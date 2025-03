Sport.quotidiano.net - Vlahovic, re delle punizioni: nessuno come lui negli ultimi 20 anni

Torino, 27 marzo 2025 – Dusanè il giocatore con il più alto tasso di conversione dicalciate in gol dal 2006 ad oggi nei top 5 campionati europei. Questo è il dato che emerge dalla classifica stilata da Opta tra tutti i giocatori che hanno calciato almeno trentavent'. Il centravanti della Juventus, infatti, ha messo a segno cinque gol su trenta calci di punizione, per una percentuale del 16,7%. Il serbo si piazza al primo posto di questa speciale classifica davanti ad un altro ex Juventus, anche se per poco. In seconda posizione c'è Diego, trequartista brasiliano che ha vestito la maglia della Vecchia Signora nella stagione 2009-10, prima di trasferirsi al Wolfsburg. Il brasiliano ha una percentuale di conversione del 15,5%. Sul gradino più basso del podio c'è l'ivoriano Siaka Tiéné, ex giocatore, tra gli altri, di Paris Saint-Germain e Montpellier, che su 33ne ha messe a segno cinque, per una percentuale del 15,2%.