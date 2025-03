Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus, il serbo ritrova il sorriso con Tudor! Le indicazioni del nuovo mister sono chiare: così l’attaccante vuole riprendersi i bianconeri

di RedazioneNews24, ililcon: i retroscena dopo i primi giorni di allenamento colUnrinato e con unto quello visto alla Continassa dopo l'arrivo disulla panchina della Juve. Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport,dovrebbe tornare al centro dell'attacco bianconero per riconquistare tifosi, società e puntare la Champions League.Con Thiago Motta,era ormai ai margini del progetto e, come rivelato dalla rosea, dopo la sconfitta contro l'Atalanta aveva perso la testa danneggiando una porta all'interno dello spogliatoio.