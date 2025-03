Superguidatv.it - Vittorio Vaccaro su Food Network con “Liguria a Tavola”: “Mi piacerebbe raccontare tutte le regioni italiane” – Intervista

Leggi su Superguidatv.it

Dopo il successo della prima stagione,è tornato in onda su, con la nuova stagione del programma televisivo “” prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery. Un viaggio attraverso un patrimonio gastronomico ricco e sorprendente, fatto di ricette tramandate di generazione in generazione e ingredienti genuini. In questa seconda stagione,ci guida in un tour appassionante tra i borghi e le città della Riviera di Ponente, dalla provincia di Imperia al savonese, toccando luoghi iconici come Pieve di Teco, Alassio e Finale Ligure. Noi di SuperGuidaTv abbiamotoe con lui abbiamo parlato del programma tv e di nuovi progetti.al conduttore di “”La prima stagione di “” ha ottenuto ottimi ascolti e un trend in crescita.