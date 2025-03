Ilgiorno.it - Vittime di mafia, giovani in piazza tra flash mob e mostra

mob degli studenti per lediinUnità d’Italia. Nomi letti ad alta voce epreparata durante le lezioni di educazione civica e alle legalità aperte a incontri con i familiari dei morti. Ragazzi protagonisti a Cernusco della Giornata dedicata agli eroi che hanno perso la vita per difendere le regole. Hanno partecipato entrambi gli istituti comprensivi, Margherita Hack e Rita Levi Montalcini, e le superiori, l’Itsos Marie Curie e L’Ipsia Majorana. Ihanno portato con sé sagome e lavori realizzati durante l’anno. Alla cerimonia anche la vicesindaca Paola Colombo e l’assessora alla Legalità Debora Comito. L’appuntamento per i ragazzi e per la città adesso è per sabato con la terza "Camminata contro le mafie" organizzata da Libera Martesana che quest’anno partirà dal Liceo Giordano Bruno di Melzo.