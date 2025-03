Ilrestodelcarlino.it - Vito racconta la "sopravvivenza gastronomica"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È un ospite frequente delle stagioni del Teatro Celebrazioni e i suoi spettacoli hanno collezionato un sold out dietro l’altro. È il comico, attore e cabarettista, che torna a calcare il palcoscenico di via Saragozza con il nuovo show intitolato L’altezza delle lasagne, un "monologo di" – come cita il sottotitolo dello spettacolo – in programma stasera alle 21. Al centro dello show c’è il mondo della cucina con tutte le sue mistificazioni, ossessioni e derive. Appassionato gourmand e conduttore di seguitissime trasmissioni di cucina – tra cuicon i suoi su Gambero Rosso Channel – l’attore affronta con ironia e un pizzico di cattiveria il tema del cibo, a lui particolarmente caro. Con la comicità che lo contraddistingue prende di mira tutte le manie e gli eccessi che oggi connotano l’argomento, dalla scelta delle materie prime ai ristoranti, passando per le allergie, le intolleranze, le diete e sino alle mode alimentari.