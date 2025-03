Romadailynews.it - Viterbo, furto da 100 mila euro in deposito fotovoltaico: arrestato 49enne a Castelnuovo di Porto

Recuperati camion, auto e pannelli rubati. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è accusato anche di ricettazione.Unda oltre 100è stato messo a segno in undi materiale per impianti fotovoltaici a. Uno dei presunti responsabili, un uomo di 49 anni di origine romena già noto alle forze dell’ordine, è statodagli agenti della Polizia di Stato.Il colpo è avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 marzo, quando ignoti hanno caricato pannelli fotovoltaici, un camion e una Fiat 500 – rubati all’interno del magazzino – su due mezzi poi fuggiti in direzione Roma. A lanciare l’allarme è stato il titolare dell’azienda.Le indagini avviate dalla Squadra Mobile dihanno condotto rapidamente a una pista nella Capitale. In collaborazione con i colleghi romani, gli investigatori hanno rintracciato ilnel comune didi, dove è stato fermato.