Visnadi provoca e gufa | Tiritera Lautaro Martinez! Inter con l’Udinese cambia poco

Gianniparla della situazione die delle prossime partite dell’contro Udinese e Milan. Il giornalista lancia pure una mezzata.SENTENZE – L’affronterà primain campionato e poi il Milan nella semifinale di andata di Coppa Italia. Gianni, su Radio Radio Mattino Sport e News, osa sue poi si esprime sulle scelte offensive di Simone Inzaghi per la partita di domenica. Le sue parole: «Col Milan giocherà. Mi sembra che questa, va, viene, torna indietro, non sarei sorpreso se giocasse col Milan. Non escluderei per nulla che possa giocare col Milan. Udinese? Ne ha uno meglio di Arnautovic o Taremi, forse Lucca. Ma Inzaghi farà giocare chi fa giocare, micapuò giocarle tutte. L’, mi sembra, sia qualcos’altro oltre ae Thuram.