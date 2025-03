Sport.quotidiano.net - Virtus, l’Europa è solo un’agonia. A Belgrado brilla la Stella Rossa

88BOLOGNA 52: Miller-McIntyre 11, Dobric 2, Kalinic 7, Brown III 6, Petrusev 16, Nedovic 7, Canaan 9, Davidovac 17, Dos Santos 7, Teodosic 3, Giedraitis 3, Lazic. All. Sfairopoulos. SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 3, Cordinier 4, Clyburn 12, Shengelia 13, Zizic 1, Polonara 2, Pajola 3, Morgan 5, Akele 8, Holiday, Belinelli 1. All. Ivanovic. Arbitri: Peruga, Shemmesh, Bissuel. Note: parziali 28-11; 51-27; 69-37. Tiri da due:23/44;18/33. Tiri da tre: 10/24; 2/22. Tiri liberi: 12/15; 10/16. Rimbalzi: 42; 30.(Serbia) E con questa sono 9 sconfitte di fila in Eurolega, cinque tra campionato ed Europa. Nel baseball ci sarebbe quella che viene chiamata manifesta. Se sia superiorità (della) o inferiorità (della) decidete voi.