.com - Vini del Friuli Venezia Giulia con Go Wine. NH Touring, Milano martedì 1 aprile

Il prossimo incontro di degustazione aè in programmae avrà come tema il.Una serata interessante di assaggi e approfondimenti; un omaggio ad una regione legata per tradizione a grandibianchi che, nel tempo, ha saputo valorizzare anche il comparto deirossi, recuperando un importante patrimonio di vitigni autoctoni.Le cantine partecipanti rappresentano diversi territori di produzione e danno conto della ricchezza della viticoltura della regione.Una selezione die cantine saranno presentati nella sezione Enoteca, alcune cantine incontreranno il pubblico.L’evento si svolgerà nella location del NH Hotelin Via Ugo Tarchetti, 2 a pochi passi da Piazza della Repubblica.L’evento è rivolto a professionisti del settore, soci Goe simpatizzanti.