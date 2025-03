Ilnapolista.it - Villar, la Procura chiede 15 anni e mezzo di carcere all’ex presidente della Federcalcio spagnola

Laha chiesto 15e sei mesi diper l’exFederazione calcistica(Rfef), Ángel María. L’accusa rivoltacalciatore spagnolo è di presunta corruzione nell’ambito di contratti stipulati tra il 2007 e il 2017 che avrebbero causato all’ente una perdita di 4,5 milioni di euro.Leggi anche: La giustiziaha sancito che per 90 minuti possiamo urlare “scimmia” a Vinicius, per sfogarci (Marca)Come riferiscono i colleghi di Marca, l’ufficio anticorruzione “ha depositato un atto di accusa nei confronti di otto persone coinvolte nel caso, tra cui il figlio dell’exfederale Gorka, per il qualeuna condanna a settedi”.preventivo perGli stessi colleghi iberici fanno sapere inoltre che “, che ha trascorso diversi giorni in custodia cautelare, è accusato dei reati di amministrazione sleale, corruzione aziendale e appropriazione indebita in concorrenza mediata, oltre al reato continuato di falsificazione di documenti commerciali, e siuna multa di quasi un milione di euro”.