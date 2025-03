Bollicinevip.com - Villa Renoir: il tempio dell’intrattenimento, l’evento con Corona

Leggi su Bollicinevip.com

: ilconEleganza e lusso acon FabrizioQuando eleganza e spettacolo si incontrano, il risultato non può che essere straordinario. Lo sa bene Paolo Renis, imprenditore visionario e anima di, un autenticodi lusso. Ed è proprio nella sua esclusiva location che ha fatto tappa Fabriziocon il suo format “Falsissimo”.Ma se la presenza diha acceso i riflettori, è stataa confermarsi ancora una volta la vera protagonista della serata. Situata a Cerro Maggiore,non è una semplice location per eventi: è un simbolo di esclusività, un punto di riferimento internazionale per chi cerca esperienze che lasciano il segno. Qui, ogni dettaglio è curato con meticolosità e l’eleganza regna sovrana.