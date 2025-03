Calciomercato.it - Vietata la vendita dei biglietti: la decisione del Prefetto è UFFICIALE

La scelta presa da parte deladesso è: non autorizzata ladei ticket della partita ai tifosiSarà a suo modo una sfida storica. La rivalità è da sempre molto sentita e sarà la prima volta che la gara si giocherà in Serie A.Monza-Como, ilvieta ladeiai residenti nella provincia lariana (LaPresse) – Calciomercato.itMai Monza-Como si è infatti disputata nella massima serie. Un match particolarmente sentito soprattutto tra le tifoserie, acerrime rivali. Un match che peserà parecchio nel percorso salvezza delle due squadre. La sfida è in programma sabato 5 aprile alle 15 all’U-Power Stadium. La gara però non vedrà allo stadio tifosi residenti nella provincia di Como. Ildi Monza ha infatti vietato ladeiai tifosi che vivono nella provincia lariana.