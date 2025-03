Lanazione.it - Vienna, icona da generazioni ha convinto i grandi del jet set. Sinonimo di lusso da 80 anni

Prato rappresenta un’istituzione gastronomica di straordinaria qualità, un luogo che ha saputo coniugare tradizione e innovazione, mantenendo intatta la sua identità per oltre otto decenni. Nel 1945 Loris Rosati e Tosca Ravanelli fondarono il barancora oggi di proprietà della stessa famiglia. La sua storia decolla negli’60, quando Alpo Menici e sua moglie Roberta Rosati trasformarono il bar-caffetteria di via del Purgatorio, in una pizzeria destinata a lasciare un segno indelebile nella ristorazione pratese. Negli‘60, l’ex ippodromo di via Roma era un centro ippico di rilevanza internazionale, frequentato da personalità di spicco e dall’alta borghesia. Le esigenze culinarie raffinate di questo pubblico trovarono una risposta perfetta nell’estro di Roberta Rosati, che creò impasti straordinari e genuini, dando alla pizza deluna qualità ancora oggi insuperata.