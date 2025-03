Quotidiano.net - Video show della ministra Usa nella prigione del Salvador. Noem ai clandestini: “Vi deporteremo”

San, 17 marzo 2025 – "Se non ve ne andate, vi daremo la caccia: vi arresteremo e potreste finire in questaegna”. È il messaggio agli immigratisul suolo statunitense lanciato dallaalla Sicurezza interna Usa, Kristi, che ha pubblicato sui social unchoc girato durante la sua visita alla controversa mega-in El: il Centro per il contenimento del terrorismo. Kristiè ripresa in primo piano mentre passeggia davanti alle celle e, dietro di lei, ci sono decine di uomini – a torso nudo e appollaiati come animali – in una cella sovraffollata. Sono i membriegni delle gang ‘MS-13’ e ‘18th Street’, come dimostrano i tatuaggi ripresi in primissimo piano, deportati dali Usa e El. Chi sono i prigionieri delLe parolemonostrafabbo riferimento ai 238 venezuelani sospettati (ma non condannati) di appartenere ad una nota gang di Caracas e deportati nel Paese centroamericano incatenati, strattonati, inginocchiati per la rasatura dei capelli e portati in cella camminando a 90 gradi, come mostrano i recentipostati dalla Casa Bianca.