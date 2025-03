Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Sipario sul Festival dell’Economia: una chiusura all’insegna della sostenibilità e della competizione

Imprenditoria sostenibile femminile al centro dell’ultimo incontroSi chiude la seconda edizione delcon un tema di grande rilevanza: l’imprenditoria sostenibile femminile. L’ospite, Giovanna Artese, titolareVitivinicola “Cantine Artese”, ha offerto una preziosa testimonianza sulla realtà dell’imprenditoria femminile in Italia, con particolare attenzione al Meridione, raccontando il percorso che ha portato al successo la sua azienda.Sfide e trionfi tra quiz e sportNel laboratorio di informatica si è svolta la finalissima dell’EcoQuiz, che ha incoronato il vincitore di questa edizione. Nel frattempo, in palestra, si è disputata la finale del torneo sportivo, dove la classe 5A ha avuto la meglio sulla 3B in un match emozionante.Un’edizione indimenticabileCon questa giornata intensa ed emozionante, ilgiunge al termine.