Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2025 ore 20:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura subito un aggiornamento sulla diramazione via Salaria collegamento tra Passo Corese l'immissione con la diramazionenord all'altezza di Fianono proseguono le operazioni per la rimozione di un mezzo pesante uscito di carreggiata nel pomeriggio con la conseguente chiusura dell'intero tratto in direzione di Fianono traffico deviato sulla statale Salaria per chi deve raggiungere la capitale circone è tornata regolare Sulle carreggiate del grande raccordo anulare si sta in coda solo sulla via Cristoforo Colombo all'altezza di via malafede per chi sta raggiungendo Ostia bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo e dalla redazione di Astral infomobilità ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprile 2 per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilita Punto Astral Spa punto.