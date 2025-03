Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2025 ore 19:10

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura subito un aggiornamento diramazione della via Salaria collegamento tra Passo Corese l'immissione con la diramazionenord all'altezza dello svincolo Fianono proseguono le operazioni per la rimozione di un mezzo pesante uscito di Carrè con la conseguente chiusura dell'intero tratto in direzione di Fianono traffico deviato sulla statale Salaria per chi deve raggiungere la capitale fa siamo sul raccordo anulare si rallenta in interna altezza svincolo con laTeramo mentre in esterna sempre rallentamenti tra Laurentina e Tuscolana in uscita dalla capitale si rallenta sul tratto Urbano della A24 Flaminia Salaria rispettivamente dalla tangenziale e infine sul prodotto dellaFiumicino Si procede a rilento altezza Colombo in direzione del raccordo bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo e dalla sala appuntamento a più tardi con un nuovo aggiornamento in servizio della