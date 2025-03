Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2025 ore 16:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità il nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico rimane intenso sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra le uscite Pontine Tuscolana in internal 3qd altezza L'albero è sempre code nelle due direzioni all'altezza dello svincolo con laTeramo in uscita dalla capitale troviamo rallentamenti sul tratto Urbano della A24 e sulla via Flaminia rispettivamente dalla tangenziale altre cose Poi presenti sulla via Tiburtina si sta in coda da raccordo a Settecamini permangono godo invece per incidente ormai rimosso sulla via Prenestina tra Viale Ferrari e Colle monfortani nelle due direzioni bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e dalla sala più tardi con un nuovo aggiornamento dellahttps://storage.